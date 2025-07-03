Jul 3, 2025 10:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

لابيد: على نتنياهو أن يقول لترامب بشأن مسألة محاكمته "نحن نعرف كيف ندير شؤوننا"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o