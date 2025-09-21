Sep 21, 2025 5:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

لابيد: حكومة نتنياهو تجلب على إسرائيل أخطر أزمة سياسية على الإطلاق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o