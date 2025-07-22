Jul 22, 2025 11:09 AMClock
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لابيد: تركيا تمتلك أقوى سلاح بحرية في الشرق الأوسط وتعمل على تحقيق التوازن الجوي مع إسرائيل وهذا أمر خطير

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