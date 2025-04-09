Apr 9, 2025 10:21 AMClock
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لابيد: المتعجرفون سافروا لواشنطن دون تحضير وظنوا أن رجال ترمب لا يعرفون قراءة جدول الرسوم الجمركية الإسرائيلي

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