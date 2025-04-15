Apr 15, 2025 12:03 PMClock
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لابيد: التهديدات لرئيس الشاباك هي إباحة خطيرة لدمه ودم عناصر الشاباك الذين يدافعون عن أمن إسرائيل

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