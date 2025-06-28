Jun 28, 2025 11:21 AMClock
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كيف سيكون طقس بداية تموز؟

ينحسر تأثير الكتل الحارة عن الداخل اللبناني اعتباراً من الاثنين فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس خاصة في المناطق الداخلية والجبلية ( ما بين 4 الى 6 درجات) ويتحول الطقس الى صيفي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها بداية تموز.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن “معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، وزحلة بين16 و32 درجة”.

الطقس المتوقع في لبنان:

– السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وارتفاعها على الساحل والجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح احياناً ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

– الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة و احتمال تساقط امطار خفيفة شمالاً فجر الاثنين.

– الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل مع استمرار ظهورالضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة .

– الثلثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل والمرتفعات وتتحول الأجواء الى معتدلة.

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