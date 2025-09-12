توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة مساء على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية .

السبت:

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة مساء على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الأحد:

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة .

-الحرارة على الاسحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 8 و25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,18

-ساعة غروب الشمس: 18,51