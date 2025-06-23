Jun 23, 2025 7:19 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

كوريا الشمالية تدين بشدة الهجوم الأميركي على إيران الذي ينتهك بشكل خطير ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باحترام السيادة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o