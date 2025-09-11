آخر الأخبار
6:27 AM
كوريا الجنوبية: سنواجه صعوبات بالحفاظ على الاستثمارات بأميركا دون تحسين أنظمة التأشيرات
وزارة الدفاع التركية: نؤكد وقوفنا إلى جانب قطر بكل ما أوتينا من قوة...
2025-09-11 12:06:45
الداخلية السورية: ضبطنا مع خلية حزب الله منصات إطلاق صواريخ و19 صار...
2025-09-11 12:01:43
الداخلية السورية: الخلية التابعة لحزب الله تدربت بلبنان وخططت لتنفي...
2025-09-11 12:00:00
آخر الأخبار
الداخلية السورية: ضبطنا مع خلية حزب الله منصات إطلاق صواريخ و19 صاروخ غراد وذخائر
الداخلية السورية: الخلية التابعة لحزب الله تدربت بلبنان وخططت لتنفيذ عمليات في سوريا
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله بريف دمشق الغربي
بكين "تعارض بشدة" الرسوم المكسيكية المحتملة على السيارات الصينية
"الأشغال" تُنجز إنارة أنفاق المطار بالتعاون مع MEA
لودريان غادر عين التينة من دون تصريح
الدعم الاميركي المتجدد للجيش دليل رضى على خطته.. قراءة في التوقيت والاهداف
"وول ستريت جورنال": جهاز الخدمة السرية قرر تعزيز الإجراءات الأمنية في المناسبات العامة لترمب
أكسيوس: قطر أبلغت ويتكوف أنها ستقيم شراكتها الأمنية مع أميركا
مسيرات اسرائيلية تحلق فوق الهرمل وضواحيها على علو مرتفع
أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو عدم مهاجمة قطر مجددا
لودريان في بيروت: مؤشرات ايجابية تجاه لبنان
دوليات
بولندا تحد من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية بعد خرق مسيرات مجال...
صحة
البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة
وزير الصحة: الممرضات والممرضين هم الجنود المجهولون
مرتينوس يشكر المستهمين في تمويل "مستشفى قرطبا الحكومي"
يوم صحي مجاني في جزين بالتعاون بين مستشفيي جزين وأوتيل ديو
هل من الآمن شرب القهوة على معدة فارغة؟
آخر الأخبار
12:01 PM
الداخلية السورية: ضبطنا مع خلية حزب الله منصات إطلاق صواريخ و19 صاروخ غراد وذخائر
12:00 PM
الداخلية السورية: الخلية التابعة لحزب الله تدربت بلبنان وخططت لتنفيذ عمليات في سوريا
11:59 AM
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله بريف دمشق الغربي
11:59 AM
بكين "تعارض بشدة" الرسوم المكسيكية المحتملة على السيارات الصينية
11:57 AM
"الأشغال" تُنجز إنارة أنفاق المطار بالتعاون مع MEA
11:56 AM
لودريان غادر عين التينة من دون تصريح
11:50 AM
دعم اميركي متجددللجيش: رضى على خطته واستعجال لحصرالسلاح
11:44 AM
"وول ستريت جورنال": جهاز الخدمة السرية قرر تعزيز الإجراءات الأمنية في المناسبات العامة لترمب
11:44 AM
أكسيوس: قطر أبلغت ويتكوف أنها ستقيم شراكتها الأمنية مع أميركا
11:44 AM
مسيرات اسرائيلية تحلق فوق الهرمل وضواحيها على علو مرتفع
