Apr 4, 2025 6:34 AMClock
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كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول

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