Jul 31, 2025 8:06 PMClock
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كنعان يصر خلال الجلسة التشريعية على تعديل الملحق المتعلق بتراتبية الاموال الخاصة لامتصاص الخسائر وذلك باستثناء اموال المودعين من الخسائر وترحيلها إلى قانون استرداد الودائع والفجوة المالية

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