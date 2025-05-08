المركزية - التقى النائب ابراهيم كنعان في منزله في البياضة المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وعرض معها للإصلاحات المالية التي يتم العمل عليها تشريعياً في لجنة المال والموازنة ومنها قانون إصلاح المصارف كما المطالبة بمعالجة مسألة الفجوة المالية من خلال قانون الانتظام المالي. وقد عبّرت بلاسخارت عن دعم اللجنة ورئيسها على ما تقوم به على هذا الصعيد لاستعادة الثقة بلبنان وباقتصاده ونظامه المالي.

كما جرى التشديد على وجوب تنفيذ القرار ١٧٠١ كاملاً وتعزيز قدرات الجيش اللبناني للقيام بمهامه وتثبيت الاستقرار بالداخل اللبناني.

"معًا الصوان أقوى": كما زارت لائحة “معاً الصوان أقوى” برئاسة مروان بو فرح النائب كنعان في دارته في البياضة لشكره على دعمه بعد فوزها بنتيجة ٩-٠.

وقال بو فرح بعد اللقاء "بعد الثقة التي أولانا إياها أهلنا في بحنس ضهر الصوان بالاقتراع لصالح لائحتنا لتصبح بذلك المجلس البلدي للسنوات الست المقبلة، كان لا بد من زيارة النائب كنعان ، لشكره على وقوفه إلى جانب الخيار الإنمائي الذي نمثله، وحرصه المستمر على دعم مسيرة التنمية والمشاريع التي تهم بلدتنا التي هي بلدته الثانية. ونحن نثمن عالياً دعم النائب كنعان والذي كان أساسياً في فوز لائحتنا التي لم تحظ بأي دعم حزبي.ولا شك أن حضور نائب المتن الى جانبنا نابع من الروابط الوثيقة التي تجمعنا به، والحرص المشترك على خدمة المجتمع المحلي.".

ورد النائب كنعان بكلمة فقال "مبروك ثقة الناس، والآن الاتكال عليكم، فلا تصغوا الى الكلام من هنا وهناك، بل اعملوا من أجل بلدتكم وجميع عائلاتها، فالوقت للانماء والتنفيذ، والآمال كبيرة عليكم، وأنا الى جانبكم، ولا أطلب منكم سوى نجاحكم وخدمتكم لأبناء بلدتكم".