أقام النائب ابراهيم كنعان مأدبة غداء على شرف وزير الصحة ركان نصر الدين بعد تدشين آلية التصوير الطبقي الجديدة في مستشفى ضهر الباشق الحكومي، كجزء من معدات متطورة بتمويل من البنك الدولي والبنك الإسلامي، لتطوير قسم الأشعة، ويضم CT scan و digital Xray وأجهزة لكشف السرطان المبكر ولفحص كثافة العظام و digital ultra sound machine، إضافة الى تجهيز غرفة العمليات، وأجهزة لقسم الطوارىء، إضافة الى تحسين الأسرّة في المستشفى.

وحضر الغداء رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني ورئيس محلس إداة مدير عام مستشفى ضهر الباشق الحكومي الدكتور روجيه حاموش والجهاز الطبي التمريضي، مستشار وزير الصحة جوزيف الحلو،رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات هشام فواز، ورؤساء بلديات الدكوانة، المنصورية، روميه، جورة البلوط،الجديدة البوشرية السد،العطشانة، ضهرالصوان، الغابة، المسقا،، عين سعادة ومخاتير.

وقد شكر حاموش عقب الجولة النائب كنعان على ما قام وما يقوم به من أجل المستشفى الحكومي، كما أكد وزير الصحة التعاون مع المجلس النيابي ولاسيما في لجنة المال والموازنة في سبيل تأمين اعتمادات الطبابة والاستفشاء للمواطنين في موازنة ٢٠٢٦.

وقال كنعان في كلمته "ما قاله وزير الصحة عن أن لا طائفة ولا أحزاب ولا سياسة للصحة كلام مهم لنا كنواب ولكم كرؤساء بلديات ومخاتير لأنكم على تماس مباشر مع الناس وتلمسون أن وجود الدولة مطلوب لتأمين الخدمة العامة التي يحتاجها مجتمعنا".

اضاف "كل الدعم لكم معالي الوزير ولوزارة الصحة. والأولوية بالنسبة لي ستكون للصحة في موازنة العام 2026، لأنه من خلال اعتماداتها ستتم معالجة مشكلة كبيرة في البلاد، وهي الأمراض التي تضرب المواطنين في ظلّ ما يعانون منه من نقص في الأدوية و ضعف في الإمكانيات الاستشفائية الخاصة والحكومية".

واشار كنعان الى أن "هذه السياسة العامة التي تفيد المواطن وليس الشعارات والعناوين الفضفاضة والخلافات العقيمة التي يستغلها البعض في زمن الانتخابات ومن دون متابعة. و هذه هي السياسة التي يتوخاها اهلنا في المتن الشمالي وفي كل لبنان".

وختم كنعان متوجهاً للوزير ناصر الدين "نأمل في أن تكون للحكومة بكل وزرائها الروحية نفسها التي تتعاطى بها. وأرحب بمجلس الانماء والاعمار وبرئيسه الجديد الذي كان لنا تعاون معه في عدد من المشاريع و التي سنسعى إلى استكمالها ومن بينها طريق المتن السريع - بيت مسك العطشانة بالتعاون مع البلديات المعنية ولا سيما بلدية العطشانة من خلال اعتمادات واضحة، وتفاني النواب ورؤساء البلديات والتعاون بينهم".