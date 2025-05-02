المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بوزارة الشؤون الإجتماعية.

واستقبل الرئيس بري أيضاً السفير المصري علاء موسى الذي سلمه دعوة خطية لزيارة جمهورية مصر العربية، كما كان اللقاء مناسبة جرى خلاله عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها على لبنان وخرقها لبنود القرار الاممي 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار وبعد الزيارة تحدث السفير موسى قائلاً:

تشرفت بلقاء دولة الرئيس بري وكانت فرصة أولاً أن أسلمه دعوة رسمية لزيارة مصر في أقرب فرصة ، ونحن نسعد به في مصر ، دولته رحب بالدعوة ووعدني أنه في أقرب فرصة في الوقت المناسب سوف تتم الزيارة.

وأضاف موسى: أيضاً اللقاء كان فرصة للحديث حول بعض الأمور المتعلقة بلبنان في شقه الإقتصادي وشقه الامني، وكما تعلمون في شقه الإقتصادي هناك خطوات تم إتخاذها من جانب البرلمان ومن جانب الحكومة، وهي خطوات نرحب بها وفي إنتظار المزيد من الخطوات الاخرى.

وتابع: في الشق الامني تحدثنا عن إستمرار الخروقات الاسرائيلية في لبنان لاسيما الخرق الاخير الاكبر الذي حدث يوم الأحد الماضي في الضاحية وما تم من بعده من خروقات أيضا في الجنوب، أكدت له موقف مصر الداعم لتطبيق وقف إطلاق الأعمال العدائية بشكل كامل وبدون تمييز، وأنه كما طبق لبنان إلتزاماته على الجانب الآخر أيضاً أن يطبق هذه الإلتزامات، تحدثنا ايضاً عن الآلية الفنية الآلية للمراقبة ودورها، وهو متفائل خيراً في القيادة الجديدة لهذه الالية بأن تقوم بدورها في ضبط الامر وفي معالجة شواغل الجانب اللبناني وأيضاً التعامل مع الخروقات الاسرائيلية .

وختم موسى: أكدت له أن مصر مع جانب الأصدقاء نواصل إتصالاتنا مع كل الشركاء من أجل ضمان تطبيق هذا الإتفاق بكامله وبدون تفرقة أو تمييز، ووعدته بأننا سوف نستمر في هذا المسار وصولاً الى حل المسالة بشكل نهائي وصولا الى عودة الإستقرار الى لبنان وإنسحاب إسرائيل من كافة الاراضي اللبنانية.

وبعد الظهر إستقبل رئيس المجلس رئيس الرابطة السريانية في لبنان حبيب إفرام حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.

وكان الرئيس بري قد إستقبل أيضاً رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي وضعه في أجواء زيارته لواشنطن ولقاءاته مع الإدارة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدولي كما جرى عرض للملفات الإصلاحية التشريعية التي هي على جدول أعمال لجنة المال حالياً وتلك التي ستناقش في المرحلة المقبلة.

وقال كنعان عقب اللقاء: وضعت دولة الرئيس بأجواء زيارتي لواشنطن ومشاركتي بإجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كما لقاءاتي مع مسؤولين في الادارة الأمريكية".

اضاف: لمست إهتماماً كبيراً بالملف اللبناني لاسيما بالقرارات والخطوات اللبنانية الأخيرة على الصعيدين الإصلاحي المالي والعسكري، و تمّ التأكيد على وجوب تنفيذ القرار ١٧٠١ كاملاً من الجانبين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتثبيت الإستقرار بالداخل اللبناني".

وتابع كنعان: بشأن الإصلاحات المالية العمل جار لإستعادة الثقة من خلال ليس فقط إقرار القوانين المحالة، إنما من خلال تطبيقها لاسيما على صعيد التدقيق المالي المطلوب وتوزيع المسؤوليات والإلتزامات ومعالجة قضية إسترداد الودائع المحجوزة في المصارف منذ أكثر من ٥ سنوات.

كما استقبل رئيس المجلس رئيس نادي التضامن صور جهاد قنديل مع وفد من النادي الوفد قدم لرئيس المجلس درعا تقديرية.

على صعيد آخر تابع رئيس مجلس النواب تحرك الطلاب الثانويين بالشأن المتصل بالإمتحانات الرسمية ولهذه الغاية أوفد مستشاره الإعلامي علي حمدان الذي التقى وفداً من الطلاب ناقلاً اليهم إهتمام رئيس المجلس بمطالبهم التي سوف يتابعها مع وزيرة التربية ريما كرامي.