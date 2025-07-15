Jul 15, 2025 2:16 PMClock
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كنعان: نحن في ظرف مصيري فأين أصبح تطبيق القرار ١٧٠١ والانسحاب الاسرائيلي؟ وما جديد السلاح وحصريته بيد الدولة؟ وهل من جواب أميركي على الورقة اللبنانية وما هو مضمونه الذي من حقّنا كمجلس نيابي الاطلاع عليه؟

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