Jul 1, 2025 2:03 PMClock
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كنعان من مجلس النواب: انصاف العسكريين اليوم محطة على طريق مسار تأمين متطلبات عيشهم الكريم ودعم صمودهم وتضحياتهم في احلك الظروف وأقساها

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