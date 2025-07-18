Jul 18, 2025 1:04 PMClock
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كنعان من بكركي: الانضمام للدولة لا يكون فقط بتسليم السلاح بل بتوحيد الموقف من قبل الجميع مع الدولة ورئيس الجمهورية وهي دعوة لحزب الله وكل الأحزاب لوضع الإمكانات من سلاح وقوة سياسية وشعبية لمصلحة الدولة

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