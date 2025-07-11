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Jul 11, 2025 3:57 PM
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كنعان: لا إصلاح مصرفياً في لبنان من دون العمل على استرداد الودائع لذلك فالحكومة مطالبة بقانون الانتظام المالي والفجوة المالية
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2025-07-19 21:44:19
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شيخ العقل: نسعى مع العشائر العربية لتعزيز الثقة ودرء الفتنة
النائب ستريدا جعجع في افتتاح مهرجانات الأرز الدولية "رجعنا يا لبنان": كيف لا نعود ونحن أكثر من نُجيد العودة وإلى رحاب الحياة التي نستحق انطلقنا و"رجعنا أقوى ممّا كنّا"
تحليق مسيرات اسرائيلية فوق قرى قضاء النبطية
أرسلان: للتحرّك والضغط لتأمين ممار آمنة لشحنات الأدوية والغذاء في السويداء
طيران مسيّر إسرائيلي يُحلق على علو متوسط فوق قرى البقاع الشمالي
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باريس تحض جميع الأطراف في سوريا على احترام كامل لوقف النار
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10:03 PM
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10:00 PM
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9:58 PM
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