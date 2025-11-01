

أقام النائب ابراهيم كنعان لقاء متنياً في لا مارينا الضبيه بحضور رؤساء بلديات ومخاتير ورؤساء أندية وفعاليات متنية كما الماكينة التي شكلت فريق العمل لتنظيم لقاء الحبتور من كل قرى وبلدات المتن .

واستهل كنعان كلمته بالقول "حملت معي حبوب Renie ليس لكم انما للبعض الذين أصيبوا بحرقة بعد عشاء الحبتور، من قبل من لم يستوعب أن الثقة و المحبة تتخطى كل الحواجز والالتزامات والوفاء للقضية والمبادئ لا الأشخاص ، فالانتخابات ليست عملية أحقاد واعتداءات أو عداوات وافتراءات. فطول عمر آبائنا و أجدادنا يلتقون معاً في اليوم الثاني للانتخابات. والتوتر الذي يصيب البعض معيب، فالعمل يكون على الأرض، بالوقوف الى جانب ناسنا وأهلنا، والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم".

أضاف "شعارنا كان لأنك كرامتنا. وكنا ننادي من خلاله بكرامة الوطن. وهناك إذاعات مثلاً كصوت لبنان كان شعارها الحرية والكرامة. وهذا يعني أن ما من ممارسة سياسة أو التزام فوق سقف الكرامة الوطنية والإنسانية ، لأنها أساس أي التزام، والحرية التي رفعناها على صدورنا ودفع الناس ثمنها تنكيلاً وسجناً بسببها، لا أحد يقيّدها".

وتابع "نترافق في محاولة لتجليس الوضع الذي يعاني منه جميع اللبنانيين. فهل هذه جريمتنا؟ فلنتنافس بالمشاريع وبمواجهة الناس والقول لهم هذا ما نحن بصدد فعله، وتنافسوا على الخير لا الشر، وعلى تقديم الأفضل لأهلنا وجمهورنا لا من خلال فبركة الأكاذيب والإشاعات ".

وقال "أما الكلام الذي يخرج به البعض عن "ما هب ودب" فلا أعرف "دب الهم بركاب مين"، وتصنيف الناس وتسخيف خياراتهم أيضاً معيب. ففخرنا وعزتنا بأهلنا، بكل شخص منكم، وبكل متني، وبكل من هو حاضر بيننا جاء بفعل المحبة والثقة والانتماء للبنان لا بالتزام أعمى".

وأشار كنعان الى "أننا نكرّس معاً نواة جديدة. واشكركم من قلبي أنتم الذين ساهمتم معي ومع فريق العمل بانجاز وانتاج لقاء الحبتور الذي ضم 3000 متنياً، وما هو سوى البداية والايمان باستقلاليتنا وحريتنا ومتننا وأهلنا وأولادنا ومصلحة بلدنا وبدولتنا وجيشها ومؤسساتها وسيادتنا على كامل الارض اللبنانية".

أضاف "أما بالنسبة لبلدياتنا التي أتت للعمل والانماء. فبدل التلهي بتصنيفها سياسياً، علينا اعتبارها للجميع، وان نقف الى جانبها، وننظر الى حاجات المناطق على مستوى الطرقات والكهرباء والمياه والمستشفيات. فهكذا يكون الانماء، لا المحسوبيات، التي يجب الخروج منها والعودة الى الأصالة ومصلحة قرانا".

وتابع "مخاتيرنا فعاليات موجودة للتعاون معها. وأدعوكم لتنظيم عملنا الانمائي والاجتماعي بخلفية مصلحة الجميع لا المصالح الصغيرة الضيقة. فهكذا يكون النجاح والدخول الى قلوب الناس وتأمين الحقوق التي يطمح الي المحافظة عليها كل انسان".

وتطرّق كنعان الى المشاريع الانمائية في المتن الشمالي، بعدما بات المتن على خريطة أولويات مؤسسات وإدارات الدولة. وقال "ميزانية المتن الشمالي كانت مليار ليرة على سعر صرف 1500 ليرة قبل الانهيار ، وباتت بمتابعتنا وسعينا ورفع الصوت الى 30 مليار ليرة على سعر صرف 1500 ليرة. فأنجزنا في بسكنتا باكيش الى بسكنتا صنين الى وادي الجماجم، الى المروج. واليوم هناك مشروع جديد من المروج الى الزعرور وقد تمت الموافقة عليه. الى جانب مشاريع أخرى في الخنشارة والمتن السريع روميه وطريق المكلس المنصورية. واليوم أبشركم بالموافقة على وصلة بيت مسك العطشانة بقيمة مليوني دولار، واتصلت بوزير الأشغال صباحاً وستتم الموافقة عليها في اول جلسة لمجلس الوزراء لانهاء معاناة أهلنا في وسط المتن بعمل ايجابي".

أضاف "هذا الى جانب مشاريع أخرى في الفنار وعين سعادة والدكوانة وعينطورة والغابة وجورة البلوط و العيون والدوار ومار موسى وضهر الصوان وغيرهم ـ، والمليونين و600 الف دولار هذه الأيام ستسترتفع الى 4 و5 مليون دولار في الموازنة المقبلة لتشمل كل قرى وبلدات المتن الشمالي، وهذه الحقوق للمتنيين ولا أحد يمنّه بها".

على صعيد المستشفيات، ذكّر كنعان بالتطوير الذي طال مستشفى ضهر الباشق الحكومي، من مشروع الكورونا ب600 الف دولار، الى تدشين مشروع البنك الدولي والبنك الاسلامي لتأمين وسائل الفحص المتقدم في السرطان وأمراض أخرى. وأتعهد أمامكم، باستمرار العمل على تطوير المستشفى، لتأمين حاجات أهلي الاستشفائية. وكما عملنا سابقاً على رفع سقوف المستشفيات الخاصة من وزارة الصحة، سنستمر اليوم لتلبية حاجات أهلنا بتقديم الخدمة للمتنيين. وأوجه تحية لوزير الصحة على تجاوبه، وحريصون أن تكون موازنة مستشفيات المتن الشمالي بموازنة 2026 وازنة".

وأشار كنعان الى "العمل على معالجة الحاجات التربوية والوقوف الى جانب مطالب الأساتذة لتكون لدى المدارس من الكفاءة والامكانية لتربية الأجيال".

واعتبر كنعان أن "هدفنا ليست الدكاكين والمحسوبيات والزويعمات، بل لبناء دولة، والاصطفاف تحت العلم اللبناني، والتصدي لمن يريد الوقوف في وجه الدولة والمؤسسات وسيادتها. فلا يمكن العيش بلا دولة وسيادة على كامل الأرض، فجيشنا هو حامي الوطن والشعب ويجب الالتفاف حوله وتقويته في ضوء التحديات الكبيرة. فالجيش يحقق السيادة لتحقيق الاستقرار وجلب الاستثمارات وتفعيل الاقتصاد".

وقال "اهتمامنا بالمودعين وحقوقهم ليس وليد اللحظة، بل منذ الانهيار، حيث وقفنا في وجه شطب الودائع. والحكومات التي وضعت الخطط منم دون آليات لاسترجاع الودائع يجب توجيه الأسئلة اليها ومساءلتها، وقد قلنا لهم أكثر من مرة لا، الى أن أتوا الى مجلس النواب ولجنة المال والموازنة في العام 2022 وتعهدوا بوضع قانون للفجوة المالية واسترداد الودائع".

أضاف "واليوم بات صندوق النقد الدولي يعتبر أن قانون الفجوة واسترداد الودائع هو الحل الوحيد لحل أزمة لبنان والتعافي الفعلي لاسرجاع الثقة لا مجرد حسابات ودفاتر فاضية. وهذا النضال لا يشوهه متضررون أو من أصحاب الحسابات الوهمية. وهذه الحقيقة لطالما كانت حليفتي وانتصرت بها وسننتصر معاً بالحقيقة".

وقد قدّمت إدارة نادي الأنوار جديدة المتن درعاً تكريمياً للنائب كنعان، وإدارة نادي الشبيبة البوشرية القميص رقم واحد للنادي عربون شكر على وقوفه الدائم الى جانب الناديين المتنيين.