كتب النائب ابراهيم كنعان على حسابه على منصة "إكس": ١٣ ت١ ١٩٩٠ مش يوم من التاريخ منتذكّرو نهار ومننساه تاني نهار. ومش شخص أو حزب أو تيار أو جماعة أو شعار.
هو متل ما أرادوا لي استشهدوا، قصة وطن وحرية وكرامة إنسان والتزام بمبادىء وقضية، وهو نضال مستمر لدولة قوية بجيشها ومؤسساتها الشرعية بتقوى بالإصلاح والمحاسبة مش بالتسويات وزواريب المصالح.
هو بالنسبة إلنا كمان نقول لا بوج الغلط مهما كانت هالا صعبة ويكون عنا الجرأة والقدرة على المثابرة والعناد للحق وصولاً للتطبيق.
الوفا لمبادىء ١٣ ت كان وبعده ومكمل… وفا لدماء الشهداء والجرحى والمفقودين بالسجون السورية ونكون ملتزمين بقضيتهم وحد عائلاتن كل يوم ومش تخلص الخبرية بصورة ونهار.
٢٥ سنة من عمرنا بتختصر كل العمر… مبارح واليوم وبكرا، منتعلّم، منكافح، منوقف عن جديد، لنستحق نحنا وولادنا وطن على صورة حلم لي استشهدوا وعلى قدر تضحياتن مش مصالحنا.