كتب النائب ابراهيم كنعان على حسابه على منصة "إكس": ‏‏‏١٣ ت١ ١٩٩٠ مش يوم من التاريخ منتذكّرو نهار ومننساه تاني نهار. ومش شخص أو حزب أو تيار أو جماعة أو شعار.

‏هو متل ما أرادوا لي استشهدوا، قصة وطن وحرية وكرامة إنسان والتزام بمبادىء وقضية، وهو نضال مستمر لدولة قوية بجيشها ومؤسساتها الشرعية بتقوى بالإصلاح والمحاسبة مش بالتسويات وزواريب المصالح.

‏هو بالنسبة إلنا كمان نقول لا بوج الغلط مهما كانت هالا صعبة ويكون عنا الجرأة والقدرة على المثابرة والعناد للحق وصولاً للتطبيق.

‏الوفا لمبادىء ١٣ ت كان وبعده ومكمل… وفا لدماء الشهداء والجرحى والمفقودين بالسجون السورية ونكون ملتزمين بقضيتهم وحد عائلاتن كل يوم ومش تخلص الخبرية بصورة ونهار.

‏٢٥ سنة من عمرنا بتختصر كل العمر… مبارح واليوم وبكرا، منتعلّم، منكافح، منوقف عن جديد، لنستحق نحنا وولادنا وطن على صورة حلم لي استشهدوا وعلى قدر تضحياتن مش مصالحنا.