Jul 11, 2025 3:28 PMClock
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كنعان: علينا دعم رئيس الجمهورية لتنفيذ خطاب قسمه وأنا مع اقتراع المغتربين بأي وسيلة كانت وهناك شبه استحالة لتطبيق الاقتراع لـ6 نواب لأنّ الدولة لم تقم بالاجراءات الآيلة للتطبيق

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