Jul 18, 2025 1:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

كنعان: ثقة المجتمع الدولي لا تستعاد بالكلام بل بخطوات عملية للإصلاح واستعادة جنى عمر الناس وننتظر من الحكومة إحالة قانون استرداد الودائع الى مجلس النواب لإقراره بموازاة إصلاح المصارف الذي سينتهي خلال أيام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o