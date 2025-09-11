9:00 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

كنعان بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: مقوّمات الدولة هي سيادتها وحقوق ناسها وعندما تتأمن هذه المقومات يمكن أن تحمي الدولة الجميع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o