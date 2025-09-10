2:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

كنعان بعد لجنة المال: وافقت اللجنة على اعتماد إضافي بقيمة ألفي مليار لتمويل زيادة ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع المتقاعدين في القطاع العام لكن يبقى المطلوب حل شامل لهذه المسألة خارج اطار الاجتزاء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o