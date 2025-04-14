Apr 14, 2025 12:49 PMClock
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كنعان بعد لجنة المال: موافقون على زيادة الاكتتاب بحصة لبنان في صندوق للنقد وفق تصور واضح على قاعدة امكانات الخزينة التي ستحددها وزارة المال في العيئة العامة

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