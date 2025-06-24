Jun 24, 2025 4:10 PMClock
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كنعان بعد لجنة المال: ستتم دعوة المرجعيات المالية من وزارة المال وحاكم مصرف لبنان وهيئات اقتصادية وعمالية لجلسة لتحديد مؤشرات الوضع المالي والاقتصادي واولويات المرحلة بعيداً عن الاجتزاء

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