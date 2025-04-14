Apr 14, 2025 12:51 PMClock
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كنعان بعد لجنة المال: الرسوم لا يجب ان تزاد كل عام ولا يجوز ان يدفع المواطن الثمن وتحمل الفشل واتخذنا قرارا في ان تكون حاسمين في أي عملية من هذا النوع تطرحها الحكومة

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