Jun 25, 2025 3:02 PMClock
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كنعان بعد لجنة المال: اقرار فتح اعتماد اضافي لصندوق تعاضد القضاة بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة

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