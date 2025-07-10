Jul 10, 2025 2:02 PMClock
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كنعان بعد فرعية اصلاح المصارف: حصل خرق اساسي في اللجنة باستجابة وزارة المال ومصرف لبنان لطلبنا باقتراح مشترك يتعلّق بالهيئة المصرفية العليا ما سيمكننا من السير بوتيرة اسرع في مواد القانون الأخرى

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