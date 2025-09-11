9:23 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

كنعان: الجيش عماد السيادة ويقوم بمهام ضخمة وهذه المهام تحتاج لدعمنا جميعاً ولتوفير الإمكانات من قبل المجتمع الدولي لينتشر على كامل الأراضي اللبنانية ويحقق المطلوب منه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o