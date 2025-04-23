المركزية - التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في واشنطن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس وعرض معها لأولويات المرحلة المقبلة الإصلاحية والمؤسساتية لاستعادة لبنان للثقة ولعافيته الاقتصادية لاسيما من خلال رؤية متكاملة تأتي من ضمنها التشريعات المالية والإصلاحية ومعالجة الفجوة المالية، كما أهمية زيادة دعم الجيش اللبناني للقيام بالمهام الموكلة إليه في سياق تطبيق القرار ١٧٠١ وحفظ الاستقرار على كامل التراب اللبناني ، وضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وانسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.

كما تتطرق البحث لعودة النازحين السوريين الى بلادهم في ضوء المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا وعدم قدرة لبنان على تحمّل المزيد من أعباء هذا الملف.