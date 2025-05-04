قال النائب ابراهيم كنعان، بعد الادلاء بصوته في الجديدة، بأن الاستحقاق الانتخابي "فرصة لتغيير فعلي وحقيقي. فهذه المنطقة عانت كثيراً، وأهلها يعرفون جيداً ضرورة استرداد قرارهم، وقد عانت من نقل النفوس والاستباحة البيئية والاجتماعية. ونريد ان تعود المنطقة لأهلها وأن نعطي فرصة للشباب اي للدم الجديد".

اضاف: "هذا النهار تاريخي لاننا نستطيع ان نتخذ القرار بحرية، بعيداً من صراع الأحزاب والعائلات، للحفاظ على الأرض وهوية المنطقة، ولا احد يختزل قرار المنطقة لا الاحزاب ولا العائلات".

وتابع: "نشكر العهد الجديد الذي أوصلنا الى اجراء الاستحقاقات المؤجلة في موعدها، ومنح الفرصة للسياسي والمواطن أن يقوم بواجبه. ونحن نريد ممارسة الديموقراطية بمسؤولية ووعي وجرأة في معركة الهوية والانماء والشباب".