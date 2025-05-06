استقبل النائب ابراهيم كنعان في منزله في البياضة لائحة "صار وقتا" برئاسة المحامي أوغست باخوس الفائزة بنتيجة 21-0 في انتخابات الجديدة البوشرية السد البلدية والاختيارية، و١١ مختاراً هم هادي يزبك، كمال عبد المسيح، جورج نصور، غسان خوري، شربل خوري وليلى لطي، طوني النداف، إيليو حنكش، طوني نصر موهير أرويان، روبير سلامة.

وقال باخوس عقب اللقاء " باسم كل أعضاء اللائحة والمخاتير أتوجّه بالشكر الى النائب كنعان على دعمه الأساسي وصوته الوازن في صناديق الاقتراع والموقف الواضح النابع علىلا المنطقة والشراكة فيها وصملحة أهلها. وتحالفنا ليس ظرفياً بل مبني على الاحترام المتبادل والرؤية الانمائية التي ستستمر. ونحن لها، وسنعمل بضمير من قلبنا لكل المنطقة".

وقال كنعان "أهلاً بكم جميعاً. فالشكر يوجّه لكم لأنكم تسلمتم مهمة اصلاحية بامتياز، ونقل المنطقة نحو الأفضل. ولديكم سنوات من التراكم الذي يحتاج الى معالجته نحو الأفضل. وأتمنى أن يكون التركيز على أهل المنطقة الذين أدلوا بأصواتهم فأوصلوا المجلس البلدي، وهم قبل كل النواب والأحزاب والداعمين، لأنهم منحوكم ثقتهم ويجب أن يكونوا موضع اهتمامكم وخدمتكم. وأعرف حرصكم عليهم وتطلعكم الى احداث الفرق".

وتوجّه الى أعضاء البلدية بالقول "يجب صم الآذان على كل التشويش، وصار وقتا ان يحصل التغيير، وصار وقتا اصلاح المنطقة والذهاب بها نحو الأفضل، لتكون عاصمة المتن، بالفعل منارة لبنان، بفضلكم ودعمنا ودعم كل المحبين، نواب التحالف الكبير الذي جسدناه، ومخاتيرنا الذين لهم الباع الطويل في المنطقة. والشغل الفعلي مطلوب منذ اليوم الأول لتسلّم البلدية. وستمثلون من انتخبكم، ومن لم ينتخبكم، لأن من ينتخب، يمثل كل المنطقة لا أي طرف من دون الآخر. وسنقف في وجه الفساد واستغلال البلدية يميناً ويساراً".

اضاف " لا أطلب منكم شيئاً على المستوى الشخصي، وأريدكم أن تخدموا الناس، وان لا تحولوا البلدية لمنصة انتخابية لأحد. ويجب ان تقدموا نموذجاً لأهل المنطقة، بأن هناك شباناً لديهم الحرص على المنطقة والارادة باحداث التغيير. فمبروك لمنطقتنا هذا النموذج الجديد الذي نأمل أن يعمم على كل المناطق".