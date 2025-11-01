11:40 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

كنعان: إنماء المتن سيستمرّ ساحلاً ووسطاً وجرداً ومعاناة أهلنا ستنتهي بعمل إيجابي وسترتفع ميزانية الأشغال في المتن في موازنة 2026

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o