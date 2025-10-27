المركزية - كتب النائب ابراهيم كنعان على منصة "إكس": "تواصلت أمس مع الأجهزة الأمنية على اثر شيوع خبر مقتل الشاب ايليو أبو حنا، وتبيّن أنه قتل على حاجز فلسطيني عند مدخل مخيم شاتيلا. أطالب الحكومة بالتحرّك الفوري لتوقيف العناصر الضالعين في القتل وتسليمهم للقضاء المختص لمحاسبتهم وإنزال العقاب في حقهم. كما أن ما جرى يعيد تأكيد ضرورة استكمال الدولة لقرار بسط سلطتها على كامل أرضها، لا سيما على المخيمات الفلسطنية، والانتهاء من ظاهرة البؤر الأمنية، وأن لا يكون السلاح سوى بيد الدولة وحدها بجيشها وأجهزتها الأمنية".