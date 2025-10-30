أكد النائب إبراهيم كنعان عبر"صار الوقت" أن عدم مشاركته في الجلسة التشريعية الأخيرة لم يكن "مقاطعة للتشريع" بل كان "موقفًا مبدئيًا" منه، وذلك احتجاجًا على عدم إقرار قانون يضمن حق المغتربين اللبنانيين في التصويت. واعتبر كنعان أن "حق المغترب في التصويت مقدس"، مشيرًا إلى أن هذا الحق يجب أن يُحترم ويُضمن في أي قانون انتخابي جديد.

وشدد كنعان على أن قراره السياسي في هذا الشأن هو "قرار ملك له"، وأكد أنه ما زال ملتزمًا بمواقفه السياسية التي تربى عليها، والتي تقوم على دعم "لبنان السيد الحر المستقل"، مشيرًا إلى أن "انتمائي دائمًا لهذا المشروع السيادي".

وفيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، أكد كنعان دعمه لطرح "الصيغ المختلفة" للقوانين الانتخابية للنقاش والتصويت في جلسة تشريعية، قائلاً: "آن الأوان لينتخب الشعب بحريّة ويختار مَن يشبهه ويوصله إلى دولة تحمي مستقبله". وأضاف: "ما حدا بيقدر يصادر صوت الناس"، في إشارة إلى ضرورة احترام إرادة الشعب في تحديد ممثليه دون أي تدخلات أو محاولات لتقييد خياراته.