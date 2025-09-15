2:35 PMClock
كنعان‬ بعد لجنة المال: جلسة الإثنين المقبل لبلورة ملاحظات الأطراف المعنيين حول اقتراح قانون تعويضات نهاية الخدمة وانضاج حل واقرار صيغة مقبولة تخدم العامل والموظف الذي حقوقه بمهب الريح

