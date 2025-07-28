Jul 28, 2025 3:53 PMClock
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كنعان‬⁩ بعد لجنة المال: لا تمييز بين المودعين وما يطبّق على مودع يطبّق على الآخر وما من مودع أهم من الآخر فكلّهم لهم حقوق

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