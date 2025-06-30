Jun 30, 2025 7:39 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

كندا تعلن إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية لتعزيز مفاوضات التجارة مع واشنطن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o