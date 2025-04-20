احتفلت الطوائف المسيحية في صيدا وجوارها بعيد الفصح المجيد، حيث عمت القداديس كنائس المدينة المارونية والكاثوليكية والأرثوذكسية احتفاءً بهذه المناسبة المباركة.

ترأس راعي أبرشية صيدا المارونية، المطران مارون العمار، قداس العيد في كاتدرائية مار الياس في صيدا، بمشاركة عدد من الآباء والكهنة وبحضور شخصيات ورؤساء بلديات وأبناء الرعية.

وفي عظة العيد، تمنى المطران العمار أن يعوض الله اللبنانيين والمسيحيين خاصة بالخير والازدهار والثبات والإيمان، مؤكداً أن "قيامة المسيح هي البشارة الحقيقية التي يجب أن تكون حاضرة في قلوبنا وعقولنا، وتعكس طرق عيشنا في قرانا ووطننا لبنان وفي جميع أنحاء العالم".

كما ترأس راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك ايلي بشارة الحداد القداس في كاتدرائية مار نيقولاوس في المدينة، حيث ألقى عظة بهذه المناسبة.

أما في صيدا القديمة، فقد أقيم قداس العيد في كنيسة الأرثوذكس برئاسة الأب جوزف الخوري، ليختتم بذلك الاحتفال بعيد الفصح في جميع الطوائف المسيحية في المنطقة.