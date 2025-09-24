عقد تجمع "كلنا بيروت" برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعه الأسبوعي، حيث جرى خلاله البحث في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما في ظل ارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية للبنان، والتداعيات المحتملة على الأمن الوطني والاستقرار الداخلي.

وتوقف المجتمعون مطولاً عند استحقاق الانتخابات النيابية المرتقبة في شهر أيار المقبل، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولات لتأجيل هذا الاستحقاق أو تعطيله تحت أي ذريعة. واعتبروا أن الانتخابات البرلمانية تشكل محطة أساسية في مسار الحياة الديمقراطية، وهي المدخل الطبيعي لإعادة إنتاج السلطة وتكريس الإرادة الشعبية كمصدر وحيد للشرعية.

وشدد التجمع على أن الاستحقاق النيابي هو فرصة أمام اللبنانيين لاختيار ممثليهم وبناء سلطة سياسية تعبّر عن تطلعاتهم، مؤكداً أنه سيواكب هذا الاستحقاق من خلال التحضير الجدي لخوض الانتخابات في مختلف المناطق اللبنانية، بمرشحين لهم حضورهم ودورهم في الشأن العام ويتمتعون بسجل في خدمة الناس والمجتمع.

وفي هذا السياق، أكد تجمع “كلنا بيروت” سعيه للتحالف مع قوى سيادية تحت عنوان واضح: بناء الدولة وتعزيز سيادتها على كامل أراضيها، واحتكار قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية دون سواها.