استقبل قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد موسى كرنيب، سفير اوكرانيا لدى لبنان السيد رومان هورياتينوف، مقدرا وشاكرا للجهود التي يقدمها الجهاز في الحماية الامنية للبعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان .
وكانت الزيارة مناسبة، تم في خلالها التداول في الأوضاع العامة.
Sep 3, 2025 8:27 PM
أخبار محلية
كرنيب بحث مع السفير الأوكراني في الأوضاع
