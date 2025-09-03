استقبل قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد موسى كرنيب، سفير اوكرانيا لدى لبنان السيد رومان هورياتينوف، مقدرا وشاكرا للجهود التي يقدمها الجهاز في الحماية الامنية للبعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان .

وكانت الزيارة مناسبة، تم في خلالها التداول في الأوضاع العامة.