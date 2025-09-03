Sep 3, 2025 8:27 PMClock
أخبار محلية
كرنيب بحث مع السفير الأوكراني في الأوضاع

استقبل قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد  موسى كرنيب، سفير اوكرانيا لدى لبنان السيد رومان هورياتينوف،   مقدرا وشاكرا للجهود التي يقدمها الجهاز في الحماية الامنية  للبعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان .
وكانت الزيارة مناسبة، تم في خلالها التداول في الأوضاع العامة. 

