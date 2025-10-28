Oct 28, 2025 12:04 PMClock
كرم يُناشد برّي: اعتمد المسار الديمقراطي

المركزية - كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر حسابه على "أكس": "دولة الرئيس نبيه برّي، أناشدك مُجدّداً ان تعتمد المسار الديمقراطي، وان تستمع للأكثرية النيابية، فالعلاقة السليمة بين اطراف الوطن الواحد تكون من خلال احترام الدستور والتوقّف عن مصادرة المجلس النيابي، فلبنان دولة برلمانية ديمقراطية". 
 

