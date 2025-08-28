المركزية- رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أنّ "زيارة المبعوث الأميركي توم براك لبنان، هي استكمالية للمبادرات وليس بالضرورة أن تنتج عن كل زيارة تحوّلات كبيرة"، معتبراً أنّها "في المسار الصحيح لدعم السلطة اللبنانية في سيادتها واستكمال المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل".

وأشار الى ان "لا فشل في زيارة براك، إنّما الأمور تسير خطوة بخطوة وكل فريق يقدم طروحاته"، لافتًا إلى أنّ "تشويه هذه المبادرات من إيران وفريقها في لبنان مسألة طبيعية، لأن الفريق الإيراني فشل في مشاريعه ويحاول ضرب أي مبادرات أو محاولات تهدف إلى تمكين الدولة اللبنانية من سيادتها".

وعن جلسة مجلس الوزراء المقبلة الخاصة بمناقشة خطة الجيش في ظل التهديدات التي يطلقها "حزب الله"، اعتبر أن "الحزب يمكن أن يطلق ما يريد من مواقف ولكن التهديدات الموجّهة للدولة والشعب أصبحت مسألة لها حساب، ولا يمكنه ممارسة أي أمور غير قانونية لأنه سيلاحق قانونياً".

ولفت الى أن "الجلسة ستبحث جدياً خطة الجيش ووصلنا إلى الخطوات التنفيذية".

وعن التواصل السوري الرسمي مع السلطة اللبنانية، أوضح أن "لبنان لديه مسألة لا يمكن تجاوزها وهي أن عناصر مجرمة تعدّت على القوى الأمنية اللبنانية، في المقابل النظام السوري الجديد لديه مطالب بإرجاع هؤلاء السوريين إلى أراضيهم"، مشددًا على أن "هذه المسألة تتطلّب حلاً قانونيًا".