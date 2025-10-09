المركزية- أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أن "هناك مشروع سلام مطروحًا أميركيًا وعربيًا يحشر إسرائيل والمشروع الإيراني التوسعي، لكن ما يهمنا أن يفصل حزب الله نفسه عن إيران لأن كل الأوهام التي بناها على المشروع الإيراني فشلت ودمرت لبنان وقضت على اقتصاد البلد وعلاقاته الدولية".

ولفت إلى أنه "يجب على حزب الله أن يفهم أن لا مشروع منظمات مسلّحة في المنطقة، وبالتالي عليه أن يدخل إلى الدولة كأي فريق سياسي آخر وأن يترك للدولة حسم أمورها وسيادتها والتفاوض في مشروع السلام الذي يناسب لبنان لكي تعود الاستثمارات والحياة الطبيعية إلى البلد".

وأشار إلى أن "مشروع السلام قد يأتي بعد حروب وضربات أو بطريقة جيدة"، مرجّحًا أن "تُوجَّه الضربة إلى إيران، لذلك يحاول الإيرانيون تحويلها من ضربة على النظام الإيراني إلى ضربات في المنطقة".

أمّا عن قانون الانتخاب، فأمل النائب كرم "في التوصل إلى مخرج قانوني يعطي مجالًا للمغتربين اللبنانيين بالاقتراع في أماكن انتشارهم"، مشددًا "على ضرورة التوصل إلى تسوية تأخذ في الحسبان بأن للمغتربين الحق في اختيار مصير بلدهم". وأكد أن "مسألة الاقتراع لستة مقاعد مرفوضة تمامًا فهي ضربة للاغتراب والديموقراطية".