المركزية- كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم على منصة "أكس": أكثر ما يؤكد أن "اللجان مقبرة المشاريع" الذي يحدث فعلياً في اللجنة الفرعية لبحث القانون الانتخابي، ولكن الأخطر من ذلك، أنه كما يُدار المجلس النيابي، فقد أصبح المجلس مقبرة لحق الانتشار اللبناني للمشاركة في الانتخابات النيابية.

