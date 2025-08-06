المركزية- وصف عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم قرار مجلس الوزراء أمس "بالتاريخي"، مشيرًا الى أن "مجرّد وضع بند سحب السلاح على جدول اعمال الحكومة يعتبر خطوة جريئة ويأتي قرار الأمس لاستكمال هذه الخطوة".



ورأى في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "على الدولة الآن حسم أمرها والذهاب الى التنفيذ"، مشددا على أن "أحداً لا يطالب بمواجهة داخلية ولكن على الدولة أن تمارس حقها في منع أي فصيل مسلّح من هز الاستقرار الداخلي"، وقال "أي مجموعة تحمل السلاح أصبحت خارج القانون وتتعدى على اللبنانيين والقوانين".



وتوقع أن "يأخذ مسار التنفيذ وقتا من دون أن يعني ذلك أن يكون مسارا طويلا"، واضعا خطاب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أمس، "في خانة شدّ العصب ورفع المعنويات في ساحته ومحاولة التهويل على الدولة كي لا تقدم على التنفيذ"، وقال "هذا الأمر لن ينفعه لأنّ أي مواجهة داخلية ستضر باللبنانيين كافة، ولكنّها ستضر أكثر بمن يفتعل هذه المواجهة".



واعتبر كرم أن "الكلام عن أن ورقة توم برّاك تنسجم مع المطالب الاسرائيلية يأتي أيضا من باب التهويل ويحمل الكثير من السخافة"، وشدد على أن "ليس كل من يطالب بتقوية سيادة الدولة يتّهم بالخيانة"، مؤكدا أن "الخائن هو من يريد أن يهز الوضع الداخلي ومن يريد رهن لبنان لحسابات ايرانية أو حسابات أخرى، ونحن نريد أن تكون الدولة كاملة السيادة وليست دولة رهينة بعض الأحزاب الملتزمة سياسات إيديولوجية في الخارج".



ختم "القوات تريد أن تكون الدولة اللبنانية كاملة السيادة ولا ترتهن لقرارات أحد، ونريد أن تكون للدولة الصلاحية الكاملة بأن تعمل على استرداد الأمن لا بالمراضاة إنما ضمن القوانين".