المركزية- أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم في حديث الى برنامج "الجمهورية القوية" عبر "لبنان الحر" أنّ "النظام الإيراني كقوة عسكرية واستراتيجية وذات تأثير في المنطقة قد انتهى، وكلّ أذرعته متّجهة الى الزوال، وهو بلغ مكاناً أصبح فيه مقلقاً ومزعجاً للعالم بأسره وليس فقط لإسرائيل".

و اذ رأى أن أنّ التطورات لن تصل الى حدّ اندلاع حرب عالمية ثالثة"، إعتبر كرم أنّ "سلاح حزب الله ليس موجّهاً ضد إسرائيل بل لترسيخ ايديولوجيته في لبنان ونشرها في الخارج قدر الإمكان، وقال: "لا شكّ انّ المخاض طويل وصعب، لكنّ الخطوات اللي حصلت خلال هاتين السنتَين سرّعت الحلول في المنطقة".

وتابع: "يجب على الدولة أن تحسم امرها ولا تتصرّف بالمراضاة والتراضي، فتحسم مسألة السلاح الفلسطيني في فترة شهرَين، وتضع جدولاً زمنياً محدداً مع حزب الله لتسليم سلاحه، والحزب يحاول أن يكسب الوقت ويهرب الى الأمام، وأن يعود الى التسويات التي كان يعقدها في الماضي".

ورأى كرم أنّ "هناك مشروع سلام جدياً على صعيد المنطقة بأسرها، وكل دول العالم تسعى إليه وتريده فعلاً بما فيها روسيا والصين قبل أميركا وأوروبا، كون منطقة الشرق الأوسط حيوية وأرض خصبة للإستثمارات".

وختم كرم أنه "لا يمكن التبرير بأنّ تفجير الكنيسة في دمشق أمس قام به رجل مجنون أو متوتّر وتنتهي المسألة عند هذا الحدّ، بل يجب على الدولة السورية أن تحقق في القضية وتعرف ما إذا كان الأمر شخصياً وتنتهي الأمور هنا، أو تكشف من كان وراءه من فلول تنظيماتٍ متطرّفة مسلحة وتلقي القبض عليهم وتقدّمهم للمحاكمة".