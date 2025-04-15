المركزية- أعرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم عن تفاؤله بتطورات المرحلة، لافتا الى ان "الحكومة اللبنانية الجديدة أظهرت التزامًا قويًا بالإصلاحات كما أن هناك دعمًا دوليًا متزايدًا للبنان مع تأكيدات من المجتمع الدولي على ضرورة تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد".

واشار في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أنه "على الرغم من التحديات بما في ذلك الوضع الاقتصادي والأمني، إلا أن هناك تقدمًا ملحوظًا في مسار بناء الدولة"، مشددا على "وجوب مواصلة العمل بحكمة وتجنّب أي خطوات من شانها ان تعرقل هذا المسار".

ولفت إلى أن "التزام الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام ورئيس الجمهورية الإصلاحات والشفافية يعزز فرص النجاح في هذه المرحلة الدقيقة".