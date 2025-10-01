كتب النائب فيصل كرامي عبر منصة "أكس": "أجريت اتصالات بوزير المالية ياسين جابر ووزير الأشغال والنقل هاني رسامني، طالباً منهما التدخل السريع لمعالجة الإشكالية المرتبطة بعمل الجمارك في مرفأ طرابلس والتي تؤثّر بشكل كبير على حركة المرفأ".

وأضاف: "تلقيت وعداً جازماً من الوزير جابر الذي ابدى كل الاهتمام والتعاون والتفهّم بمتابعة الموضوع مع المعنيين في وزارة المالية خلال اجتماع يعقد غداً لهذه الغاية، على أن تتم المعالجة سريعاً ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء، بانتظار وضع أجهزة السكانر الجديدة في الخدمة الشهر المقبل، بما يسهّل الحركة التجارية ويعزز دور مرفأ طرابلس كمنفذ أساسي على الساحل اللبناني".